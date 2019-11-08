Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн. Такие данные содержатся в докладе, опубликованном сегодня, 8 ноября, швейцарским банком UBS и консалтинговой компанией PwC. В последний раз состояние миллиардеров, по их данным, снижалось в 2015 году. Число долларовых миллиардеров в этот период также несколько снизилось — на 2,6%, до 2101 человека.

«В 2018 году накопление капитала приостановилось, так как фондовые рынки по всему миру пережили худшую коррекцию со времен мирового финансового кризиса 2008 года… 2018-й был сложным годом из-за геополитики: торговые разногласия между США и Китаем усилились, что привело к опасениям замедления экономического роста»,— говорится в докладе. «Состояние миллиардеров в 2018 году впервые с 2008-го снизилось из-за геополитики»,— заявил после публикации доклада глава подразделения UBS по работе со сверхкрупными состояниями Йозеф Штадлер. В целом, по его мнению, некоторое снижение состояния является «естественной коррекцией» на фоне сильного доллара и усиления неопределенности из-за сложной геополитической ситуации.

Особенно сильно состояние миллиардеров сократилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе: здесь оно снизилось на 8%, до $2,5 трлн, а число миллиардеров уменьшилось на 7,4%, до 754 человек. Состояние миллиардеров Европы, Ближнего Востока и Африки уменьшилось на 6,8%, до $2,4 трлн, а их число — на 4,9%, до 598 человек. Только США, остающиеся лидером по числу миллиардеров и их состоянию, показали рост: состояние выросло на 0,1%, до $4,4 трлн, а количество миллиардеров — на 4,8%, до 749.

В докладе нет данных о количестве и состоянии миллиардеров в России, упоминается только создательница онлайн-ритейлера Wildberries Татьяна Бакальчук, которая в прошлом году стала миллиардером.

В октябре другой швейцарский банк, Credit Suisse, опубликовал собственный доклад, посвященный мировому благосостоянию в целом. По его подсчетам, оно выросло на 2,6%, до $360 трлн, причем число долларовых миллионеров увеличилось на 2,4%, до 47 млн человек.

Яна Рождественская