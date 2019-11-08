За пять часов продано более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на поезда в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и обратно стартовала сегодня, 8 ноября, в восемь утра, сообщила пресс-служба оператора пассажирских перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс». За первые пять часов после старта продаж было продано больше половины из всех доступных на данный момент билетов на полуостров и обратно — более 1,5 тыс. Сайт оператора железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» из-за наплыва посетителей весь день работает с перебоями.

Одними из первых билеты на поезд Москва—Симферополь приобрели сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и депутат Госдумы Андрей Козенко. «Вся наша семья стала счастливой обладательницей билетов на первый рейс поезда “Таврия”. Пять лет мы, как и большинство крымчан, не ездили на поезде, причины понятны. Дочь поедет на поезде впервые»,— написал господин Козенко в Facebook. Первый поезд из Санкт-Петербурга в Крым отправится 23 декабря.

Вадим Никифоров, Симферополь