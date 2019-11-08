Бывший глава управления Минюста по Удмуртии возглавил нижегородское министерство юстиции

Бывший глава управления Минюста РФ по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление Минюста по Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Его представил коллективу замминистра юстиции России Сергей Быстревский, ранее возглавлявший нижегородское ведомство с 2017 по апрель 2019 года.

Михаил Коняхин родился в 1977 году в Ижевске. В 2008-2019 годах он возглавлял управление Минюста России по Удмуртии. Затем его назначили главой регионального управления Росреестра, а в 2017 году он перешел на аналогичную должность в Севастополь.