08 ноября, пятница
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

Бывший глава управления Минюста по Удмуртии возглавил нижегородское министерство юстиции

Бывший глава управления Минюста РФ по Удмуртии Михаил Коняхин возглавил управление Минюста по Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Его представил коллективу замминистра юстиции России Сергей Быстревский, ранее возглавлявший нижегородское ведомство с 2017 по апрель 2019 года.

Михаил Коняхин родился в 1977 году в Ижевске. В 2008-2019 годах он возглавлял управление Минюста России по Удмуртии. Затем его назначили главой регионального управления Росреестра, а в 2017 году он перешел на аналогичную должность в Севастополь.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Первые лица

Мы в социальных сетях

Профиль пользователя