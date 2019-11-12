Lexus RX 300 AWD

Двигатель, тип бензиновый, R4 Объем двигателя, куб. см 1998 Максимальная мощность, л.с. при об/мин 238 при 4800 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 350 при 1650 Трансмиссия АКП, 6 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 200 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9,5 Расход топлива, л на 100 км 9,9 Дорожный просвет, мм 200 Цена в России, руб. от 3 484 000