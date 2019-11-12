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Lexus RX 300 AWD

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 28
Двигатель, тип бензиновый, R4
Объем двигателя, куб. см 1998
Максимальная мощность, л.с. при об/мин 238 при 4800
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 350 при 1650
Трансмиссия АКП, 6
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 200
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 9,5
Расход топлива, л на 100 км 9,9
Дорожный просвет, мм 200
Цена в России, руб. от 3 484 000
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