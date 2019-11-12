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Porsche Taycan Turbo S

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 22
Силовая установка два электромотора на передней и задней осях
Мощность, л.с. 625
Максимальная мощность в режиме lounch control, л.с. 761
Максимальный крутящий момент, Нм 1050
Привод полный
Разгон от 0 до 100 км/ч в режиме lounch control, с 2,8
Максимальная скорость, км/ч 260
Запас хода на одном заряде батареи, км до 412
Время полной зарядки батареи от бытовой электросети, ч 9
Зарядка батареи с 5 до 80% на высоковольтной станции, мин. 22,5
Цена в России, руб. от 12 940 000

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