Porsche Taycan Turbo S

Силовая установка два электромотора на передней и задней осях Мощность, л.с. 625 Максимальная мощность в режиме lounch control, л.с. 761 Максимальный крутящий момент, Нм 1050 Привод полный Разгон от 0 до 100 км/ч в режиме lounch control, с 2,8 Максимальная скорость, км/ч 260 Запас хода на одном заряде батареи, км до 412 Время полной зарядки батареи от бытовой электросети, ч 9 Зарядка батареи с 5 до 80% на высоковольтной станции, мин. 22,5 Цена в России, руб. от 12 940 000