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Bentley Flying Spur
Журнал "Коммерсантъ Автопилот"
№9
от
12.11.2019
, стр. 10
Двигатель, тип
бензиновый, W12
Объем двигателя, куб. см
5950
Максимальная мощность, л.с.
635
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин
900 при 1350
Трансмиссия
роботизированная, 8
Привод
полный
Максимальная скорость, км/ч
333
Разгон от 0 до 100 км/ч, с
3,8
Длина / ширина / высота, мм
5316 / 1978 / 1484
Колесная база, мм
3194
Цена в России, руб.
от 15 190 000
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия