Bentley Flying Spur

Двигатель, тип бензиновый, W12 Объем двигателя, куб. см 5950 Максимальная мощность, л.с. 635 Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 900 при 1350 Трансмиссия роботизированная, 8 Привод полный Максимальная скорость, км/ч 333 Разгон от 0 до 100 км/ч, с 3,8 Длина / ширина / высота, мм 5316 / 1978 / 1484 Колесная база, мм 3194 Цена в России, руб. от 15 190 000