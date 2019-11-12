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Bentley Flying Spur

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 10
Двигатель, тип бензиновый, W12
Объем двигателя, куб. см 5950
Максимальная мощность, л.с. 635
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин 900 при 1350
Трансмиссия роботизированная, 8
Привод полный
Максимальная скорость, км/ч 333
Разгон от 0 до 100 км/ч, с 3,8
Длина / ширина / высота, мм 5316 / 1978 / 1484
Колесная база, мм 3194
Цена в России, руб. от 15 190 000

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