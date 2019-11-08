Сотрудник районной администрации Самары подозревается в мошенничестве

Замглавы начальника отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Александр Фролов подозревается в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по май 2019 года мужчина получил от гражданина в несколько приемов денежные средства на сумму не менее 300 тыс. руб. Деньги должны были обеспечить беспрепятственную торговлю продуктами питания и непривлечение виновных к административной ответственности. При этом у чиновника не было возможности выполнить принятые на себя обязательства.

Ранее сообщалось, что с декабря 2017 года по август 2019 года Александр Фролов неоднократно получал не менее 300 тыс. руб. от предпринимателя за несоставление протоколов об административных правонарушениях. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Алена Смирнова