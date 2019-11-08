Отгрузка с причалов Дона с начала года сократилась на 38,5%

Объем отгрузки с причалов Азово-Донского бассейна внутренних водных путей, расположенных на транзитном пути реки Дон, за январь-октябрь этого года составил 1 млн т, сообщает ИАА «ПортНьюс» со ссылкой на начальника службы управления движением флота ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» Александра Сальникова. Это на 38,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Так в 2018 году объем отгрузок с причалов на реке Дон составил около1,7 млн т, а в 2017 году — около 1,3 млн т. Снижение обусловлено снижением рентабельности экспорта и сокращением закупок российского зерна странами Средиземноморского бассейна, а также увеличением спроса на зерно в Каспийском бассейне.

«Основными грузами в номенклатуре являются зерновые, минерально-строительные грузы и уголь. К сожалению, в этом году с отгрузками на причалах есть проблемы, транзит зерна в нашем бассейне сократился», — передает издание слова господина Сальникова.

В границах ответственности ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» помимо Усть-Донецкого порта располагаются восемь причалов на транзитном пути реки Дон. В частности, один нефтеналивной причал «Актив групп» находится в станице Николаевская для погрузки и выгрузки нефтепродуктов третьего класса опасности. Кроме того, на Дону находится семь элеваторов для отгрузки сельскохозяйственной продукции: АО «Николаевское ХПП», Константиновский филиал ОАО «Астон», ООО «Семикаракорский элеватор» и три Багаевских причала – ООО «Багаевский водный терминал», ЗАО «Агропром-Импэкс», ООО «Гранит» и Старочеркасский терминал.

Дарья Голякова