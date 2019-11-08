Власти Ямала озаботились проблемой восстановления популяции муксуна и осетра

Для того чтобы восстановить популяции ценных видов рыб, таких как муксун и чир, необходимо изменение законодательства. Такое заявление сделал руководитель департамента агропромышленного комплекса Ямала Виктор Югай в ходе совещания по проведению компенсационных мероприятий на территории Западной Сибири, которое состоялось в Ханты-Мансийске.

Он пояснил, что сегодня для возмещения ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, предприятия зарыбляют водоемы. При этом больше 90% всех выпусков приходится на пелядь, которая не относится к ценным видам рыб, но действующее законодательство позволяет считать это компенсацией. Между тем, по данным ученых, популяция пеляди сегодня пребывает в благополучном состоянии и в искусственном воспроизводстве не нуждается.

«Мы считаем необходимым исключить пелядь из числа объектов искусственного воспроизводства. Усилия рыбоводных хозяйств и финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов нужно сконцентрировать на восстановлении популяций ценных и особо ценных видов — сибирского осетра, стерляди, муксуна и чира, запасы которых пребывают в крайне неблагополучном состоянии», — отметил глава департамента.

Он напомнил, что в этом году на Ямале полностью отказались от искусственного воспроизводства пеляди. Этим летом в реки округа выпустили 34 млн штук молоди муксуна и чира.