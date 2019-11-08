Назначен новый глава нижегородского министерства юстиции

Начальником главного управления Министерства юстиции России по Нижегородской области назначен Михаил Коняхин, соощбает пресс-служба правительства региона. Коллективу его представил замминистра юстиции РФ Сергей Быстревский, который ранее сам возглавлял нижегородское ведомство с 2017 года. Напомним, после его повышения по службе в апреле 2019 года исполняющей обязанности главы нижегородского минюста была назначена замминистра Елена Истомина.

Михаил Коняхин родился в 1977 году в Ижевске. Имеет два высших образования, работает в системе министерства юстиции более 14 лет. В 2008-2016 годах он возглавлял главное управление ведомства в Удмуртии, затем он возглавил республиканское управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. В 2017 году перешел на аналогичную должность в Севастополь.

Анастасия Еремина