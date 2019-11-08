Двух заведующих наркодиспансера под Уфой судят за приписки Их обвиняют в фальсификации данных о пациентах ради получения премий

В Уфимском районном суде начался процесс по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) заведующих отделениями медицинской реабилитации Республиканского наркологического диспансера №1 Альберта Яппарова и Шамиля Бадретдинова. По версии обвинения, медработники занимались приписками — чтобы получить премии, они искусственно увеличивали в отчетности данные о числе пациентов, проходящих лечение в диспансере.

Статус потерпевшего по уголовному делу присвоен минздраву республики, который оценивает ущерб, нанесенный бюджету, в 357 тыс. руб. В деле каждого из подсудимых фигурируют девять эпизодов приписок, совершенных в феврале-ноябре 2018 года.

Альберт Яппаров — брат бывшего замглавы минздрава Башкирии Рафаэля Яппарова.

На последнем заседании суд заслушал показания свидетелей — сотрудников отделения медицинской реабилитации, расположенного в поселке Юматово. Медработники дали показания о том, что практика приписок существует в диспансере с 2013 года, «так было заведено» в медучреждении еще бывшим руководством. При этом на вопрос гособвинителя о том, получали ли рядовые работники поощрения или премии за приписки, зависела ли их зарплата от числа пациентов, допрошенные ответили отрицательно.

Однако медсестра Лилия Мансурова сообщила, что в 2018 году заполняла процедурные листы медицинского ухода на несуществующих пациентов по привычке, так как еще в 2013 году в противном случае ей пригрозили увольнением.

Данные о «мертвых душах», отметила свидетель, она брала из листа врачебного осмотра, который приносили Альберт Яппаров или Шамиль Бадретдинов.

Старший медбрат Вадим Байков сообщил, что в конце каждого месяца в отделении готовился отчет о выполнении программы госгарантий. Например, в феврале 2018 года для диспансера этот показатель составлял около 2,7 тыс. человек. Чтобы его выполнить, каждый день в двух отделениях медицинской реабилитации должны были находиться не менее 96 пациентов, но фактически находились лишь около 20 человек.

Заместитель главного врача по лечебной работе стационарного отделения наркологического диспансера Евгений Трофимов сообщил суду, что от выполнения плана по койко-местам зависит размер стимулирующих выплат заведующих отделений. На вопрос адвоката Альберта Яппарова — Амина Зиганшина, каким образом заведующие могут повлиять на число пациентов, свидетель ответил, что они должны убеждать врачей-наркологов в стационарах и участковых психиатров-наркологов направлять наркозависимых на реабилитацию в поселок Юматово. «Каждый выписанный из стационара пациент в конце подписывает согласие на реабилитацию или отказывается от нее. Если он не прошел реабилитацию, курс лечения полностью не закрыт. Поэтому заведующий отделением реабилитации каждый день на телефоне — общается с врачами»,— сообщил свидетель.

Подсудимые в ходе следствия вину не признали.

Рассмотрение дела продолжится 20 ноября.

Влада Шипилова