Потерпевший по делу «Цапков» кущевский предприниматель получит компенсацию за затягивание следствия

В Краснодаре краевой суд удовлетворил иск предпринимателя из Кущевского района Николая Гордика к министерству финансов РФ, которое должно выплатить компенсацию в сумме 75 тыс. руб. за нарушение разумных сроков следствия, сообщил “Ъ-Юг” представитель предпринимателя. Господин Гордик требует привлечь к уголовной ответственности членов банды Сергея Цапка и других лиц, причастных, по его мнению, к захвату его бизнеса. Однако в расследовании дела с 2011 года нет никаких подвижек.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Николай Гордик в 2008 году находился в СИЗО по обвинению в незаконном получении кредита в Россельхозбанке. По словам бизнесмена, в этот момент к нему обращались люди из окружения Сергея Цапка и требовали передать бизнес самому господину Цапку или предпринимателю Федору Стрельцову. Опасаясь за безопасность семьи, Николай Гордик подписал требуемые документы, а после массового убийства в Кущевской и ареста банды обратился в правоохранительные органы. Расследование по этому эпизоду началось в 2011 году, затем было приостановлено и возобновилось только в начале 2019 года, при этом подозреваемые до сих пор не установлены. Потерпевший Гордик просил компенсацию за бездействие правоохранительных органов в сумме 10 млн руб., однако суд счел необходимым уменьшить объем выплаты до 75 тыс. руб.

Анна Перова, Краснодар