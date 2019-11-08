Роспотребнадзор обнаружил грызунов в казанском «Парк Хаусе»

Управление Роспотребнадзора по Татарстану выдало предписание ООО «Эверест» об устранении нарушений санитарных требований в связи с обнаружением грызунов и насекомых в казанском ТРК «Парк Хаус». В отношении юрлица был составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта» (ст.6.4.КоАП РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были обнаружены в ходе проверки информации в СМИ и в соцсетях. В октябре в них появилось видео, снятое жителями Казани. Авторы ролика утверждали, что они забрались в подвал «Парк Хауса» и нашли там крыс и большие лужи.

"Ъ-Казань"