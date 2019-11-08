Пензенское правительство закупило семь квартир для бюджетников

В Нижнем Ломове Пензенской области завершается строительство дома для работников бюджетной сферы. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ввести объект в эксплуатацию должны до конца 2019 года.

Правительство региона уже закупило в доме за счет средств регионального бюджета шесть однокомнатных и одну двухкомнатную квартиры для медиков и их семей. Также планируется, что в доме поселятся один сотрудник районного Дома культуры и граждане, имеющие статус детей-сирот.

«Обеспечение жильём сотрудников бюджетной сферы, прежде всего, врачей и учителей — это одна из действенных мер при решении кадровых вопросов»,— заявил губернатор области Иван Белозерцев.

Сергей Петунин