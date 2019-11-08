10 ноября в эфире телеканала «Россия — Культура» состоится показ телеверсии Гала Dance Open Однажды превратив привычный мозаичный дивертисмент в гид «ручной сборки» по прошлому, настоящему и будущему мирового балета, фестиваль Dance Open обеспечил своему главному Гала переаншлаги на годы вперед.

В уникальном концерте принимают участие только лучшие танцовщики самых востребованных и авторитетных танцевальных коллективов мира — воспитанники разных хореографических школ и носители разных культурных традиций.

Программа Гала, в которой собрано все, от винтажной классики до призраков новых пластических революций, влюбляет в танец даже тех, кто до сих пор не причислял себя к поклонникам балета.

Благодаря телеверсии у зрителей «России — Культуры» появилась возможность вновь насладиться виртуозным мастерством артистов Гала Dance Open 2019. На сцену Александринского театра, теперь уже для всех балетоманов России, выйдут Евгения Образцова, Вячеслав Лопатин и Игорь Цвирко (Большой театр России), Елена Евсеева (Мариинский театр), Даниил Симкин (Берлинский государственный балет, Американский балетный театр), Татьяна Мельник (Балет Венгерской оперы), Мелисса Хамильтон (Королевский балет Ковент Гарден), Вирна Топпи (Балет театра Ла Скала), Осиэль Гунео (Балет Баварской оперы), Мариам Угрехелидзе, Ольга Семенова, Владимир Цал, Денис Алиев и Сергей Стрелков (Михайловский театр), Жермен Луве (Балет Парижской оперы), Шейл Вегман (Английский национальный балет), Давид Трензимич, Чинара Ализаде, Павел Концевой, Патрик Вальчак и Юка Эбихара (Польский национальный балет), Хее Сео (Американский балетный театр), Йун Масуда (Академия Принцессы Грейс), Виктория Джайяни и Альберто Веласкес (Джоффри Балет), гастролирующие солисты Анастасия Скобина и Денис Дроздюк, а также Танцевальная труппа театра Оснабрюк (Германия) и артисты Театра балета имени Леонида Якобсона.

Диапазон хореографической лексики Гала, как всегда, поражает свободой и широтой: в программу вошли фрагменты и сцены из балетов Мариуса Петипа, Василия Вайнонена, Дэвида Доусона, Кристофера Уилдона, Мауро де Кандиа, Марко Геке…

Особым событием Гала стали российская премьера дуэта из балета «Анна Каренина» в хореографии Юрия Посохова и захватывающая «Токката», поставленная Кшиштофом Пастором специально для Dance Open.

Напомним, что XVIII сезон Международного фестиваля балета Dance Open с громкими аншлагами прошел в апреле на основной сцене Александринского театра.

Проекту 18 лет: и мировая, и российская критика называют его крупнейшим хореографическим форумом России и Европы.

Dance Open открыт всем стилям, направлениям и жанрам. Из критериев он признает только талант и мастерство. За пару недель гастрольной программы зрители получают шанс не выезжая из города посмотреть мировые хиты, которые еще не привозили в Россию, а также познакомиться с новейшими трендами в мире балета. В дни фестиваля Петербург становится центром балетного притяжения. На мастер-классы прилетают студенты хореографических школ со всех концов Земли. Звездные балетмейстеры проводят творческие встречи, а фотохудожники и данс-критики вовлекают в балетный фан-клуб всех, кому дорого искусство танца.

В XVIII сезоне Dance Open приняли участие 600 артистов из 15 стран мира.

Более 30 лучших танцовщиков планеты выступили в Гала мировых звезд Dance Open. Чтобы понять, что это такое, достаточно сказать, что на несколько дней 17 самых авторитетных театров мира остались без первых солистов: все они собрались и улетели в Петербург — танцевать в Гала Dance Open. Всего в уникальном концерте приняли участие 150 артистов. Чтобы попасть на Гала, зрители из России и Европы специально планируют поездку в Петербург, а билеты раскупаются за два месяца до открытия фестиваля.

В этом году зрителями спектаклей и участниками событий off-программы Dance Open стали более 9 тыс. человек. Благодаря трансляциям в социальных сетях онлайн-аудитория лекций ведущих данс-критиков превысила 100 тыс. слушателей.

В информационной кампании участвовали более 150 зарубежных и российских СМИ и интернет-ресурсов, о фестивале опубликовано свыше 500 материалов.

Охват в официальных группах Dance Open в VK, FB и Instagram составил более 1 млн человек, а общий охват в социальных сетях интернет превысил 2,5 млн.

За период информационной кампании сайт фестиваля посетили свыше 150 тыс. пользователей.