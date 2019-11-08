В Сочи бывший полицейский осужден к трем годам колонии за смертельный наезд на ребенка

Сегодня, 8 ноября, Адлерский районный суд Сочи приговорил 26-летнего Хачатура Григоряна к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. Бывший полицейский признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как рассказали в краевой прокуратуре, трагический инцидент произошел 16 февраля 2019 года. Полицейский 1-го взвода отдельной роты ППС линейного отдела полиции на станции Адлер Хачатур Григорян, будучи не при исполнении служебных полномочий, на автомобиле Hyundai Accent двигался по улице Каспийской Адлерского района с нарушением скоростного режима. В районе 19:30 он 11-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». От полученных травм пострадавшая скончалась.

В суде Хачатур Григорян полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Помимо колонии, теперь уже бывший полицейский лишен права управления транспортными средствами сроком на три года. На время следствия и на период срока обжалования приговора, который еще не вступил в законную силу, Григорян находится под стражей.

Василий Хитрых