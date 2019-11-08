СМИ: сторонник ИГ назвал причастных ко взрыву A321 над Синаем

Террорист Халед Хаят, осужденный в Австралии за попытку подрыва самолета, назвал имена причастных к теракту на борту самолета A321 компании «Когалымавиа» в 2015 году. Об этом сообщила датская телерадиовещательная компания DR со ссылкой на документы австралийского суда.

По версии сторонника «Исламского государства» (ИГ; запрещена в России), за терактом, унесшим жизни 224 человека, стоят его брат австралиец Тарек Хаят и датчанин Базил Хасан. Тарек Хаят приговорен в Ираке к смертной казни за терроризм. Базис Хасан с 2013 года находится в международном розыске после того, как он попытался убить датского писателя Ларса Хедегаарда.

Как передает DR, Халед Хаят утверждает, что именно Тарек Хаят и Базис Хасан спланировали нападение на австралийский самолет. «Это был один и тот же метод для двух атак»,— цитирует Халеда Хаята DR. Теракт на борту австралийского самолета был предотвращен, когда террористы не смогли в аэропорту Сиднея из-за перевеса сдать в багаж сумку со взрывчаткой.

Источники издания подтвердили, что Базис Хасан долгое время исследовал недостатки авиационной безопасности. В частности, он отправлял посылки в разные страны, чтобы понять, как скрыть взрывчатку.

Ни полиция, ни в военные не стали комментировать изданию полученную информацию.

Напомним, 31 октября 2015 года самолет A321 компании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург взорвался над Синайским полуостровом. Ответственность за теракт взяло «Исламское государство». По факту гибели 224 человек СКР возбудил уголовное дело. Бомба была спрятана в багажном отсеке самолета.

Об обстоятельствах и расследовании трагедии — в материалах “Ъ”.