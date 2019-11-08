Врио гендиректора самарского фонда капремонта предстанет перед судом

Врио гендиректора «Фонда капитального ремонта Самарской области» (ФКР) Михаила Архипова, а также его брата Алексея Архипова отправят под суд за коммерческий подкуп и посредничество в коммерческом подкупе (ч.ч. 7, 8 ст. 204 УК РФ и ст. 204.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год Михаил Архипов через посредника — своего брата, получил от директоров 11 строительных компаний коммерческие подкупы на общую сумму более 36 млн руб. Деньги обеспечивали беспрепятственную приемку работ и перечисление денежных средств в счет оплаты по договорам на капремонт многоквартирных домов, заключенным с указанными строительными организациями.

В отношении обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось о том, что уголовное дело о коммерческом подкупе в отношении председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова было направлено в суд. По информации правоохранителей, мужчина, представляя интересы ООО «Техстрой», являющегося подрядчиком регионального оператора «Фонда капитального ремонта Самарской области» передал брату Михаила Архипова более 11,9 млн руб. Деньги были выплачены за капитальный ремонт в многоквартирных домах.

Алена Смирнова