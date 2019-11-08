Семь новых выделенных полос появятся в Петербурге

Власти Петербурга определили семь проспектов, на которых будут созданы выделенные полосы для общественного транспорта.

Такие полосы должны появиться на проспекте Маршала Блюхера , на проспекте Энергетиков до Партизанской улицы, на участке Ленинского проспекта от проспекта Героев до проспекта Народного Ополчения. Кроме того, обособленные полосы предполагается создать на проспекте Славы, Ивановской и Народной улицах, сообщает «Петербургский дневник».

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) направил повторную заявку в комитет финансов о выделении средств на создание таких полос в будущем году.