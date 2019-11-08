Стихи Мустая Карима как символ Башкортостана украсили кованую карту России в Крыму

В Симферополе в День народного единства участники всероссийского кузнечного фестиваля торжественно открыли арт-объект «Время Крыма» - художественную композицию из металла в виде карты России. Башкортостан представлен на карте изображением мёда в виде сот, национальной юртой, цветком курая и отрывком из стихотворения народного поэта республики Мустая Карима «О берёзовом листе»:

Взгляни на глобус:

Вот он - шар земной,

На нем Башкирия

С березовый листок величиной.

Карта имеет размеры 10 на 4 метра и весит 15 тонн. Над новым арт-объектом в течение года трудились около 300 кузнецов со всей страны. В Крым каждый приехал со своими фрагментами композиции и выкованными символами своих регионов. Так, Москва на карте представлена Кремлём, а Санкт-Петербург - кораблём.

Инициаторами создания карты выступили межрегиональная общественная организация развития художественного творчества «Творческий Союз кузнецов» и Гильдия кузнецов и художников по металлу Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона при поддержке правительства Республики Крым и правительства Санкт-Петербурга.

Источник: ГТРК "Башкортостан"

Фото: vk.com, сообщество "Время Крыма"; Александр Харитонов