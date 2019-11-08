Сотрудники ФСБ провели оперативные мероприятия в законодательном собрании края

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обследование помещений в регионально законодательном собрании. Как сообщает пресс-служба ЗС, в ходе оперативного мероприятия были изъяты компьютерная техника, служебный мобильный телефон председателя комитета Виктора Плюснина.

«Ранее представители силового ведомства запрашивали в Законодательном Собрании «заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно - правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования, капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012- 2018 годы», - говорится в пресс-релизе заксобрания.

По данным «Ъ-Прикамье», обследование помещений сотрудники ФСБ проводили в конце прошлой недели. «Законодательное собрание делает все возможное, чтобы не допустить срыва подготовки бюджета в соответствии с графиком мероприятий по рассмотрению проекта закона «О бюджете Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», утвержденным губернатором Пермского края», - сообщает пресс-служба ЗС.

Сам Виктор Плюснин о причинах визита чекистов рассказать не смог. «Пришли, полистали документы. Неприятная, конечно штука, но у них своя работа, у нас своя. Ничего страшного, работаем дальше», - пояснил он. По словам господина Плюснина, служебный телефон ему уже вернули.