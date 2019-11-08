Назначен врио главы Нагайбакского района

Собрание депутатов Нагайбакского района Челябинской области на внеочередном заседании 7 ноября назначило временно исполняющего обязанности главы муниципалитета. Им стал заместитель руководителя района по общим вопросам Иван Сурменев, сообщает пресс-служба местной администрации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 25 октября главу Нагайбакского района Виталия Гайсина задержали по подозрению в мошенничестве при получении социальной выплаты. По версии следствия, в 2018 году он предоставил заведомо ложные сведения о необходимости улучшения своих жилищных условий. На основании этих данных чиновник незаконно получил 1,1 млн руб. в рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы». Виталию Гайсину предъявлено обвинение по ч. 4 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Он находится под домашним арестом.

После задержания главы муниципалитетом руководил его первый заместитель Иван Фахрутдинов. Он написал заявление о прекращении полномочий и.о. главы, которое депутаты удовлетворили 7 ноября.