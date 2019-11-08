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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Ларьки и палатки могут вернуться на остановки общественного транспорта

Они также снова появятся вблизи магазинов и кафе.

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На очередной встрече мэра Владимира Панова с предпринимателями, которая прошла в Торгово-промышленной палате, глава города рассказал об изменениях, которые внесены в нормативные акты о размещении нестационарных торговых объектов.


Ранее было прописано, что подобные объекты не могут размещаться в радиусе 100 метров от входа в стационарное предприятие торговли, общественного питания или услуг. Сейчас эти ограничения сняты. Также готовятся поправки, снимающие ограничения на размещения около остановочных пунктов общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии

О пользе подобных изменений «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал министр поддержки и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области Денис Лабуза.

Кроме того, Владимир Панов предупредил предпринимателей о старте работ по приведению информационных вывесок к требованиям дизайн-кода города. Напомним, что на аналогичной встрече в августе 2019 года ряд предпринимателей пожаловались главе города на излишнюю, по их мнению, спешку и жесткость с внедрением дизайн-кода на улице Большой Покровской.

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