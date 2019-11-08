Девять авиаторов Внутренних войск осуждены за украденное топливо

Вступил в законную силу приговор в отношении девяти бывших военнослужащих авиаполка Внутренних войск МВД, которых нижегородский гарнизонный военный суд признал виновными в хищении топлива на общую сумму ущерба в размере 29,3 млн руб. в период 2013-2015 годов.

На скамье подсудимых по обвинению в особо крупной растрате оказались командир эскадрильи, заместители, начальник службы горючего и смазочных материалов, авиатехники и военнослужащие взвода заправки. По версии следствия, обвиняемые были причастны к хищению излишков авиационного топлива с транспортных самолетов Ил-76. Во время длительных полетов складывается определенная экономия топлива от планово заложенного расхода. При заправке транспортников в них систематически не доливали одну-две тонны керосина, оставляя их в топливозаправщиках и подчищая отчетные документы. Затем это неучтенное топливо для дальнейшей продажи на КаМАЗах-цистернах вывозилось на богородскую нефтебазу ООО «Меркурий-Трейдинг», с которой у войсковой части был заключен договор на хранение и фильтрацию топлива.

Практически все свидетели обвинения из числа военнослужащих авиаполка были засекречены и выступали под псевдонимами. Сами обвиняемые, среди которых были ветераны боевых действий, отрицали свою причастность к инкриминируемой им растрате. На суде некоторые заявляли о том, что сотрудники ФСБ и следователи оказывали на них давление, принуждая дать нужные показания, и даже предъявляли аудиозапись допросов, но версия давления подтверждения не нашла. Гарнизонный военный суд приговорил двоих военнослужащих к 2,5 годам лишения свободы, одного к полутора годам заключения, а большинству обвиняемых были назначены условные сроки в два года. Лишь один командир эскадрильи был оправдан судом, но апелляция Московского окружного военного суда отменила ему оправдательный приговор.

Иван Сергеев