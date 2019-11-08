«Кто остановит этот дождь»: Муся Тотибадзе выпустила новую атмосферную композицию

Сегодня певица и актриса Муся Тотибадзе представила новую песню с жизненным названием и атмосферным звучанием «Кто остановит этот дождь». Музыку и слова написала сама артистка, а героем музыкального романа выступил Иван Лубенников, саундпродюсер и аранжировщик. В новой композиции слышатся столь актуальный сегодня звук 1980-х, синти-поп и саундтрек «Твин Пикса».

«Песню традиционно пишем так долго, что можно было уже замуж выйти и детей родить. В апреле у меня был период, когда не могла оторваться от Creedence Clearwater Revival. Несложно догадаться, какой из хитов вдохновил. Здесь нет никакой скрытой темы, завуалированной или метафоричной, ничего общего, кроме названия, но все же приятно осознавать, что что-то есть. Все это время мы пытались попасть в то особенное настроение, ощущение и эмоцию»,— делится Муся.

В мае этого года Муся Тотибадзе выпустила свой дебютный альбом «Мальчик». А 12 декабря в Санкт-Петербурге состоится большой сольный концерт певицы.