«Ростсельмаш» построит в Ростове тракторный завод

В рамках перевода части производства тракторов со своей площадки в Канаде «Ростсельмаш» планирует в 2022 году запустить тракторный завод в Ростове, сообщает ТАСС со ссылкой на учредителя «Ростсельмаша» Константина Бабкина. При этом закрывать производство в Канаде компания не планирует.

«Сейчас несколько миллиардов вкладываем в строительство тракторного завода. В 2022 году площадка будет запущена», — передает издание слова господина Бабкина.

Завод создается на пустующей площадке «Ростсельмаша» в Ростове— территории бывшего завода "Копнитель". Предприятие также рассматривает покупку новых смежных участков.

В группу компаний «Ростсельмаш» входит 13 предприятий-производителей сельхозтехники. Сборочные площадки расположены в Ростове, а также в США, Канаде и ЕС. На сайте «Ростсельмаша» указано,что он контролирует 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% рынка сельхозтехники в России и СНГ.

Дарья Голякова