Васильева пообещала избавить учителей от лишней отчетности

Министр просвещения Ольга Васильева пообещала привлечь работать в российские школы молодых специалистов через снижение нагрузки по отчетности и увеличению гарантированной части зарплаты. На IV Всероссийском съезде учителей сельских школ, который проходит в Белгородской области, госпожа Васильева сообщила, что в школы идут работать только 30% выпускников педагогических вузов, а 42% учителей приближаются к пенсионному возрасту или достигли его. Учителей возрастом до 29 лет всего 5,9%, и их число, по подсчетам госпожи Васильевой, не изменится до 2029 года.

Чтобы молодые специалисты «не боялись идти в школу», Ольга Васильева анонсировала изменение требований к объему отчетности учителей «до четырех документов», которые они должны заполнять. Среди них календарь тематического планирования и электронный журнал. Еще одной мерой привлечения выпускников вузов в школы Ольга Васильева назвала будущее увеличение зарплат учителей. 70% фонда оплаты труда, по словам министра, должны составлять гарантированную часть зарплаты учителя, и лишь 30 — премиальную.

Мария Литвинова