Таксист до смерти избил нижегородца

В Нижнем Новгороде расследуют гибель 37-летнего мужчины во время конфликта с таксистом, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. По версии следствия, накануне вечером в Советском районе нижегородец получил телесные повреждения и скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

По данным нижегородских СМИ, конфликт, в котором участвовали несколько человек, попал на камеру наблюдения. Основной версией произошедшего рассматриваются разногласия по оплате услуг такси. Подозреваемый задержан.

Владимир Зубарев