Золотодобытчики Оренбуржья оштрафованы за порчу и уничтожение плодородного слоя почвы

В Орске оштрафовали золотодобытчиков на 400 тыс. руб. за порчу и уничтожение плодородного слоя почвы при разработке золоторудного месторождения в Ясненском городском округе. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

По данным ведомства, предприятие, имеющее лицензию на геологическое изучение, разведку и добычу россыпного золота на участке Березитовый Увал Кумакского золоторудного месторождения, допустило перекрытие плодородного слоя почвы горными породами. Это повлияло на содержание показателей плодородия и органического вещества, что привело к порче и уничтожению плодородного слоя почвы. В результате в адрес руководителя внесено представление.

В отношении ответственных должностных лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельных участков не по целевому назначению). Им назначены штрафы на сумму более 400 тыс. руб.

Алена Смирнова