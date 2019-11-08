«ПИК» может достроить проблемный ЖК в Ленобласти

ПАО «Группа компаний ПИК"» может достроить проблемный жилой комплекс в Ленобласти. Застройщик обсуждает возможность достройки объекта с властями региона. Работы по завершению объекта могут быть выполнены в течение года. Кроме того, «ПИК» может спроектировать и построить детский сад. Об этом сообщается в группе долевого строительства Ленинградской области в одной из соцсетей.

Проблемный жилой комплекс в Новом Девяткино начинало строить ООО «ГСК ЛО». Объект готов на 30%. Квартиры в ЖК купили более 500 дольщиков.