«Коммунисты России» не будут выдвигать кандидата на пост мэра Абакана

В Республике Хакасия «Коммунисты России» не будут выдвигать кандидата от партии на досрочные выборы мэра Абакана. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказал лидер реготделения партии Денис Бразаускас.

«Ранее мы вели переговоры с бывшем заместителем главы региона Владимиром Крафтом, но он так и не дал нам окончательного ответа. Учитывая, что завтра последний день приема документов в горизбирокм, мы не успеем провести все необходимые процедуры, чтобы выдвинуть его от партии»,— сказал Денис Бразаускас, отметив, что будет готов поддержать господина Крафта и как самовыдвиженца.

Напомним, что досрочные выборы главы Абакана пройдут 22 декабря в связи с гибелью мэра Николая Булакина, который руководил городом почти четверть века. О своем намерении участвовать в выборах заявили три самовыдвиженца — адвокаты Вячеслав Бушкин и Иван Аксенов, а также региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой. КПРФ отказалась от участия, а ЛДПР определится со своим кандидатом сегодня вечером.

Юлия Сасевич