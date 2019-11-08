Трех ижевчан обвиняют в совершении 40 мошенничеств на 3,35 млн рублей

Трех жителей Ижевска 1998, 1997 и 1996 годов рождения обвиняют в совершении 40 мошенничеств на 3,35 млн руб. в отношении одной из кредитных организаций при оформлении займов на покупку мобильных телефонов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

«Обвиняемые находили доверчивых граждан, вводили их в заблуждение, под предлогом оформления бонусов и заполнения анкет участников бонусной программы заключали от их имени кредитные договоры на суммы от 52 тыс. руб. до 110 тыс. руб. В последующем в качестве благодарности за получение от них несуществующих бонусов выплачивали им вознаграждение в размерах от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. Взятые в кредит мобильные телефоны злоумышленники сдавали в ломбарды, денежные средства тратили на собственные нужды»,— говорится в сообщении.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору). За совершение данного преступления грозит до пяти лет лишения свободы. В период с октября 2017 по июль 2018 года злоумышленники ввели в заблуждение 39 жителей Удмуртии, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Часть из них уже выплатила взятые от их имени кредиты. В отношении обвиняемых поданы гражданские иски о возмещении причиненного ущерба.