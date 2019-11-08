Сбербанк приготовил подарки в честь дня рождения

Сбербанк в преддверии своего 178-летия приготовил для клиентов специальную акцию «Зеленый день» — самый выгодный день в году. Акция пройдет 11 и 12 ноября. Принять в ней участие и получить существенные скидки и бонусы от целого ряда партнеров можно как онлайн, так и посетив любое отделение банка.



В эти дни — 11 и 12 ноября — всем жителям России будут доступны лучшие продукты банка и компаний его экосистемы по самым выгодным условиям в году и с большими скидками.

Впервые в «Зеленом дне» масштабно представлены компании экосистемы Сбербанка: Okko, «Беру», «Ситимобил», Delivery Club, DocDoc, АО «Сбербанк лизинг», ООО «Сбербанк факторинг», «Деловая среда», «Яндекс.Деньги», «Эвотор», «Сбербанк АСТ» и др. Также в 2019 году участие в акции принимают более 150 компаний из разных областей торговли и сферы услуг.

Участники акции предложат специальные условия на свои товары и услуги. Воспользоваться предложениями частным лицам можно будет 11 и 12 ноября, а корпоративным клиентам — с 11 по 17 ноября.

Бонусы предоставят как компании экосистемы банка, так и партнеры — розничные сети, бренды, интернет-магазины. Как пояснил заместитель председателя Сибирского банка ПАО «Сбербанк» управляющий Новосибирским отделением Игорь Безматерных: «Цель экосистемы — предложить любому клиенту полный перечень услуг для удовлетворения любых его потребностей. Поэтому партнеры Сбербанка готовы предлагать целый ряд услуг, а в честь дня рождения банка можно будет получить на них еще и существенные скидки».

Среди предложений банка для клиентов, к примеру, потребительский кредит со ставкой 11,1% годовых (полные условия смотреть на сайте www.sberbank.ru); скидки до 17,8% в «Домклик» на покупку квартир в жилых комплексах от 611 застройщиков — партнеров Сбербанка; оплата штрафов за нарушение ПДД в «Сбербанк онлайн» без комиссии; повышенный кэшбэк (10%) по новым бизнес-картам; скидка 50% на все пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для новых корпоративных клиентов; возврат до 100% бонусов «Спасибо» за покупки в рамках акции у партнеров программы лояльности («Республика», «Л’Этуаль», «Литрес», сеть аптек «Неофарм» и др.). Можно также получить скидку до 50% на некоторые страховые продукты от ООО СК «Сбербанк страхование» и ООО СК «Сбербанк страхование жизни».

Компании экосистемы Сбербанка тоже приготовили бонусы. К примеру, онлайн-кинотеатр Okko предоставит бесплатную подписку до конца года на просмотр более чем 20 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов, Delivery Club — скидку 45% на первый заказ, сервис заказа такси «Ситимобил» подарит скидки до 20% на поездки. Для любителей непрерывного обучения тоже хорошая новость: портал «Деловая среда» предоставит образовательные курсы «120 секунд» для предпринимателей со скидкой 65%.

Скидки можно будет получить и у других партнеров акции. Среди них «Магнит», «Ламода», «Эльдорадо», «Адамас», Simple, Bosco, Samsung, «Крокус групп», «Иль де Ботэ», «Дочки-сыночки», Daimler, «Авилон», Huawei, Philips, New Balance, «Газпром нефть», «Гемотест», Skyeng и еще целый ряд компаний.

К примеру, на технику Samsung можно получить скидки до 35%, а скидки в «Иль де Ботэ» составят до 30%. Автовладельцы могут воспользоваться в скидкой 2 руб. с каждого литра при заправке 30 литров. Торговая сеть «Магнит» приготовила скидки до 40% на продукцию компаний P&G, Nestle, Konti, Pepsi. До 50% скидки на исследования можно будет получить в компании «Гемотест».

Полный список бонусов и партнеров, а также условия акции можно посмотреть на сайте банка и по ссылке http://www.sberbank.ru/178

Кроме того, как рассказал Игорь Безматерных, с 1 ноября сибирякам стали доступны услуги мобильного оператора «Сбермобайл». Подключиться к оператору можно также на сайте банка или в отделениях. «По России у нас за год уже полмиллиона абонентов, качество связи очень хорошее, а пополнять счет можно бонусами „Спасибо“. Мы намерены нарастить клиентскую базу и за счет нашего региона», — заявил банкир.

Впервые акция «Зеленый день» прошла год назад. Тогда же было принято решение сделать этот день традиционным днем скидок и в честь своего дня рождения дарить подарки клиентам, сотрудникам и партнерам. Первый «Зеленый день» стал удачным для всех, отмечают в банке, участники смогли получить качественные услуги и товары по низкой стоимости, партнеры отметили рост продаж, а банк получил рекордный объем заявок на кредиты и увеличил продажи продуктов компаний своей экосистемы. В 2018 году предложениями компаний — участников акции «Зеленый день» воспользовались более 2,5 млн жителей России.