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В Оренбуржье прокуратура добилась прекращения полномочий депутата

По требованию прокуратуры Оренбургской области прекращены полномочия депутата Совета депутатов Пономаревского района, незаконно вырубившего деревья. Об этом сообщает региональное ведомство.

Как установил надзорный орган, мужчина был осужден в декабре 2018 года по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку деревьев. Приговор суда вступил в законную силу в январе этого года. «Однако вопреки установленным нормам вопрос о досрочном прекращении полномочий судимого депутата не рассматривался и не решен»,— говорится в сообщении.

Для устранения нарушений прокуратурой было внесено представление, в результате чего полномочия осужденного депутата были прекращены досрочно.

Алена Смирнова


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