Американский ритейлер Sears закроет треть своих магазинов

Американская компания Transform Holdco, владеющая розничными сетями Sears и Kmart, объявила, что закроет 96 магазинов, то есть около трети всех магазинов обеих сетей. При этом компания заявила, что обеспечила кредит на $250 млн, который даст возможность розничным сетям продолжить существование.

Sears и Kmart — одни из старейших розничных сетей в США, обе были созданы в конце XIX века. В свое время Sears был крупнейшим американским ритейлером, пока его не опередил Walmart. В последнее время обе сети, входящие в Sears Holdings, переживают сложные времена: с 2011 года компания работала в убыток, не выдержав конкуренции с онлайн-магазинами, а в октябре прошлого года сообщила о банкротстве. В феврале холдинг за $5,2 млрд купил американский миллиардер Эдди Ламперт, некоторое время возглавлявший Sears. Теперь владельцем сетей стала компания Transform Holdco, созданная специально для этого и управляемая инвестфондом господина Ламперта.

На момент покупки господином Лампертом сети, когда-то насчитывавшие более 3,5 тыс. магазинов, владели 425 магазинами. Менее чем за год было закрыто около 150 магазинов, теперь же, после закрытия еще 96 магазинов, их останется лишь 182. Сейчас будет закрыт 51 магазин Sears и 45 Kmart: их начнут закрывать с начала декабря, завершиться этот процесс должен к февралю.

Яна Рождественская