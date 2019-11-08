Миндортранс Челябинской области предупреждает о сильных осадках и гололедице

Ночью и днем 9 ноября в южной половине Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. На дорогах может образоваться гололедица. Информацию о штормовом предупреждении опубликовал региональный миндортранс. Водителей просят соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь с пятницы на субботу температура воздуха в некоторых районах Челябинской области опустится до минус девяти градусов. Днем потеплеет до минус четырех - плюс одного градуса. Порывы ветра могут достигать скорости в 14 м/с. В северной половине области местами пройдет небольшой снег, в южной – ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный.

В ночь на воскресенье ожидается похолодание до минус 16-ти градусов, существенных осадков не ожидается. Днем будет около нуля градусов. К понедельнику температура воздуха начнет расти, в начале недели днем синоптики прогнозируют плюсовые температуры.