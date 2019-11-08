Мобильный интернет от МТС приходит в самые маленькие поселки Ростовской области

Компания МТС реализовала проект по развитию сети, в результате которого скоростной мобильный интернет МТС впервые появился в 32 малых населенных пунктах Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба оператора.

Новые базовые станции обеспечили мобильным интернетом абонентов в хуторах и поселках Тарасовского, Белокалитвинского, Пролетарского, Каменского, Миллеровского, Чертковского и других отдаленных районов области. Число жителей этих поселений составляет всего от 100 до 1000 человек. Сегодня «начинающие» интернет-пользователи потребляют в среднем 4 Гб трафика в месяц, в то время как на одного городского абонента приходится около 7 Гб данных.

С начала года МТС более чем на 12 процентов увеличила покрытие сети LTE и 3G в Ростовской области. Новые базовые станции LTE были запущены в 127 населенных пунктах донского края.

«Мы продолжаем работу по качественному увеличению покрытия сетями всех стандартов связи. К сожалению, несмотря на активное развитие телекоммуникационной сферы некоторые жители небольших поселков и деревень Ростовской области все еще не имеют доступа к мобильному интернету. До конца года мы планируем подключить к нашей сети еще 21 населенный пункт», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.