Экс-мэр Красноярска стал ректором Сибирского госуниверситета

Ректором Сибирского государственного университета науки и технологий им. М.Ф. Решетнева избран бывший мэр Красноярска Эдхам Акбулатов. До этого он более года исполнял обязанности руководителя учебного заведения. По данным пресс-службы СибГУ, на выборах ректора Эдхам Акбулатов набрал 99 голосов, второй кандидат — директор института информатики и телекоммуникаций СибГУ Алексей Попов получил 65 голосов.

Согласно положению о выборах ректора СибГУ им. М.Ф. Решетнева, кандидатура на должность ректора подлежит согласованию с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. Эдхам Акбулатов вступит в должность после издания приказа Министерства науки и высшего образования России. Господин Акбулатов был мэром Красноярска с 2012 по 2017 годы.

Оксана Павлова