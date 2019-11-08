Новосибирские сенаторы покинули президиум политсовета «Единой России»

Новосибирское региональное отделение «Единой России» на 37 конференции исключило из президиума и политсовета 13 человек. Президиум покинули два новосибирских сенатора Владимир Городецкий и Владимир Лаптев. Кроме них из президиума исключен назначенный полгода назад заместителем губернатора области Вячеслав Ярманов. Их места заняли главы сельских районов, депутаты райсоветов, а также глава наукограда Кольцово Николай Красников.

Из политсовета вышли вице-мэр Новосибирска по организационной и кадровой работе Геннадий Захаров, депутат Госдумы РФ Андрей Калинченко, депутат областного заксобрания Николай Похиленко и министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов. В политсовет избрались секретари «первичек», главы сельских районов и заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Бывший секретарь реготделения Андрей Панферов вошел в политсовет и президиум. Напомним, что лидер «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить отделения партии. Сегодня на партийной конференции делегаты утвердили губернатора области Андрея Травникова на должность секретаря реготделения ЕР, а бывший лидер новосибирских единороссов может стать его первым заместителем.

Изменения состава руководящих органов «Единой России» происходили в рамках ротации членов партии. Всего в региональном политсовете состоит 85 человек, в президиуме – 35 человек.

Юлия Сасевич