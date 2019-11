Для детей призывного возраста Brinke First eMTB

Продукция в стиле милитари традиционно пользуется высоким спросом. И если не считать взрослых, не успевших наиграться в солдатиков, пик подобного спроса приходится, прежде всего, на детей и подростков. Именно для категорий юных граждан, чей рост успел превысить 130 сантиметров, и был разработан электрический горный велосипед под названием First от итальянского производителя Brinke. Рама двухколесного байка выкрашена в нарядный темно-оливковый цвет и щеголяет белыми армейскими звездами на манер Вооруженных сил США. Но не только расцветка и отсутствие необходимости крутить педали делают этот велосипед достойным вариантом в качестве первого серьезного транспортного средства. Brinke First оборудуется настраиваемым ограничителем скорости, который может быть установлен на 12, 18 и 25 км/ч, в зависимости от возраста и умений начинающего бойца. Для большей уверенности при движении на любом типе дорожного покрытия First снабжен 24-дюймовыми колесами. А кареточный электромотор Bafang мощностью 250 Вт, работающий в паре с аккумулятором Samsung, обеспечивает недетскую динамику и приличный запас хода до 100 километров. При этом дисплей, установленный на руле, позволяет отслеживать уровень заряда аккумулятора и текущую скорость. Полная зарядка велосипеда осуществляется за четыре-шесть часов в зависимости от источника питания, что, согласитесь, не так уж и долго.