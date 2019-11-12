И маленькая тележка

«Обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии при свете и ветре». Когда вокруг только и слышишь что о нулевой эмиссии и емкости батарей, эти слова на стенде Mitsubishi на салоне в Токио сами по себе словно глоток свежего воздуха: хоть с кем-то еще, стоя у этой открытой всем ветрам пляжной тележки-багги, можно поговорить про удовольствие от вождения. Вообще концепт Mi-Tech как бы задает собственную скорость движения Mitsubishi в электрическое «завтра»: в пределах разумного. Не чистая электротяга, а электрический гибрид: по электромотору на каждое колесо, а силовая установка – легкий, компактный и высокопроизводительный газотурбинный двигатель-генератор.

Mitsubishi Mi-Tech оснащен системой MI-PILOT. Эта технология помощи нового поколения обеспечивает водителю поддержку не только на обозначенных дорогах, асфальтовых и грунтовых, но и на бездорожье.

С чистым выхлопом – слышала, Грета Тунберг? – и всеядный: потребляет дизельное топливо, керосин и спирт. А схема трансмиссии Mi-Tech позволяет водителю творить на нем полный рок-н-ролл: например, разворачивать автомобиль на месте на 180 градусов, включая встречное вращение левых и правых колес. При этом в остальном у Mi-Tech все как нынче положено: зондирующие технологии, оптические датчики на лобовом стекле, AR – дополненная реальность. Плюс удовольствие от вождения в этой реальности – старомодной.