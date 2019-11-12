И медные трубы

Сразу два концепта от одного бренда – сильный аргумент, хороший признак. Nissan IMk, сосед Nissan Ariya по стенду компании на Токийском салоне, тоже электрический. Но это уже не кроссовер, а практически кей-кар, чисто японский феномен, городской «кубик», уложенный в национальный стандарт габаритов «кэйдзидося», что позволяет владельцу обходиться без парковочного разрешения и экономить на налогах. Хотя, честно сказать, IMk на несколько сантиметров вылезает за пределы прокрустова ложа, но от концепта до серии путь, известно, неблизкий.

Приборная панель Nissan IMk прозрачная, поэтому картинка на ней иногда кажется голограммой – вполне в духе «бесшовной автономной мобильности», которую предлагает система Invisible-to-Visible, способная показывать в режиме «дополненной реальности» картинку на 360 градусов вокруг автомобиля.

«Японский футуризм, не подвластный времени» – так формулирует Nissan свою автомобильную идею на ближайшее будущее, и субкомпакт IMk развивает тему национального ДНК. Медный окрас его кузова, отныне основной маркетинговый цвет электрических Nissan, – отсылка к материалу традиционной японской посуды и украшений. Передняя решетка, задние фонари, нижняя часть дверей – здравствуйте, седзи, раздвижные решетчатые стены традиционного японского дома. А за собственно футуризм в IMk отвечает, например, система дополненной реальности I2V. Она в буквальном смысле смотрит далеко вперед, может показать водителю пробку или аварию, скрытую за поворотом. Облачные технологии, знаете ли.