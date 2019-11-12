И медные трубы

Сразу два концепта от одного бренда – сильный аргумент, хороший признак. Nissan IMk, сосед Nissan Ariya по стенду компании на Токийском салоне, тоже электрический. Но это уже не кроссовер, а практически кей-кар, чисто японский феномен, городской «кубик», уложенный в национальный стандарт габаритов «кэйдзидося», что позволяет владельцу обходиться без парковочного разрешения и экономить на налогах. Хотя, честно сказать, IMk на несколько сантиметров вылезает за пределы прокрустова ложа, но от концепта до серии путь, известно, неблизкий.
«Японский футуризм, не подвластный времени» – так формулирует Nissan свою автомобильную идею на ближайшее будущее, и субкомпакт IMk развивает тему национального ДНК. Медный окрас его кузова, отныне основной маркетинговый цвет электрических Nissan, – отсылка к материалу традиционной японской посуды и украшений. Передняя решетка, задние фонари, нижняя часть дверей – здравствуйте, седзи, раздвижные решетчатые стены традиционного японского дома. А за собственно футуризм в IMk отвечает, например, система дополненной реальности I2V. Она в буквальном смысле смотрит далеко вперед, может показать водителю пробку или аварию, скрытую за поворотом. Облачные технологии, знаете ли.
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