Война – прибыльный бизнес. Вокруг оборонной промышленности крупных стран вращаются огромные деньги, которые тратятся в том числе на разработку новых видов вооружений. А потому для многих крупных технологических компаний участие в различных конкурсах – это не только вопрос престижа, но и финансового благополучия. К примеру, не так давно оборонное ведомство США объявило тендер на создание среднеразмерного армейского внедорожника, на который откликнулись сразу несколько крупных автопроизводителей. В их числе ожидаемо оказался концерн General Motors. Прототип новейшего транспортного средства пехоты базируется на платформе Chevrolet Colorado ZR2. Но несмотря на то, что армейский вариант на 70 процентов состоит из заводских деталей, внешне ISV практически ничем не выдает своего донора. Оно и понятно, ведь автомобиль лишился большинства кузовных деталей, получив взамен массивный каркас и защитные элементы трансмиссии и моторного отсека. По условиям контракта боевое транспортное средство должно перевозиться вертолетом Blackhawk, а также помещаться в грузовой отсек двухмоторного транспортного вертолета Chinook. И это несмотря на то, что ISV сам по себе позволяет с ветерком прокатить до девяти военнослужащих. Кстати, за ветерок отвечает 2,8-литровый дизельный мотор, развивающий 186 л.с. и работающий в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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