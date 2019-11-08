На ММК запустили программного робота RPA по сбору и систематизации котировок на сырьевые материалы

В рамках комплексного проекта инновационного развития «ММК-Индустрия 4.0» коммерческая дирекция Магнитогорского металлургического комбината совместно с центром компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» ввели в промышленную эксплуатацию программного робота по сбору и систематизации котировок на сырьевые материалы, позволяющего вывести на новый уровень аналитику закупаемого сырья.



Новое программное решение экономит время специалистов коммерческой дирекции, дает им возможность сосредоточиться на формировании экспертной оценки состояния, а также трендов сырьевой составляющей черной металлургии в России и в мире.

Робот собирает данные из различных источников в единый отчет по каждой группе сырьевых ресурсов: углям, ферросплавам, железорудному сырью, огнеупорным материалам, электродам. Он умеет читать файлы PDF и другие электронные форматы, анализирует информацию онлайн-изданий с персонализированным доступом. При этом программа проверяет корректность данных о котировках: при обнаружении несоответствий пользователь системы получает соответствующее сообщение.

Проделанная работа позволяет приступить к решению таких задач, как свод и систематизация полученных данных с выводом в готовый аналитический отчет, в автоматическом режиме.