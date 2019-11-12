Выйти из зоны комфорта

В современной американской психологии активно пропагандируется мысль о том, что для успешного развития личности необходимо покинуть сформировавшуюся зону комфорта, нарушить привычный уклад вещей и познать для себя что-то новое. Разумеется, каждый понимает эту процедуру по-своему. Кто-то радикально меняет профессию, а кто-то собирает чемоданы и отправляется в длительное путешествие. Для тех, кто предпочитает второй вариант, специалисты из тюнинг-ателье Mopar подготовили особенный экспонат – экспедиционный внедорожник Ram Rebel 1500 OTG.

В основе концепта заложен пикап Dodge Ram 1500 ближайшего модельного года, оснащенный новым 3,0-литровым мотором EcoDiesel V-6, который предлагает исключительный крутящий момент с низов и увеличенную дальность хода благодаря увеличенному баку на 125 литров. Для большей уверенности пикап получил лифтованную подвеску, передний бампер со встроенной лебедкой, задний бампер с увеличенными углами съезда и даже шноркель для безопасного преодоления водных преград. Что же касается резины, то это 35-дюймовые «зубастые» покрышки Goodyear BF Goodrich. С таким арсеналом не пропадешь. Впрочем, это далеко не все. В багажнике Rebel 1500 OTG спрятана полноценная кухня с плитой и раковиной, а на крыше размещается палатка, пригодная для комфортного проживания двух человек. Кроме того, при необходимости можно расширить область обитания за счет дополнительных навесов, способных укрыть от дождя и солнца. Кстати, о солнце. Все дополнительное электрооборудование, равно как и лампы ночного освещения, питается от солнечных батарей, что избавляет от необходимости таскать за собой вспомогательные источники энергии.