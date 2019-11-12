Бытовая химия

Одна из особенностей Vision Venture – автоматическая надувная выдвижная крыша. Она раздувается менее чем за минуту, создавая больше жилого пространства. При этом особое покрытие крыши Elastollan образует наружную стену, которая защищает от воды и ветра и гарантирует поддержание комфортной температуры внутри.

Искусственные материалы все стремительнее входят в нашу жизнь. Уже сейчас натуральные растительные волокна вытесняются полиэфирами, продукты питания изготавливаются с использованием биологически активных добавок, а интерьеры автомобилей щеголяют люксовой отделкой из переработанного мусора. Наше настоящее прочно обосновалось в руках химических компаний. Концепт передвижного жилища под названием Vision Venture – разработка, созданная совместными усилиями крупной немецкой химической корпорации BASF и производителя автофургонов Hymer, – наглядно показывает, как за последние годы изменилось восприятие искусственных материалов.

При создании автодома использовалась новая технология покраски Chromacool, которая отражает инфракрасные лучи солнца, а также было задействовано более 20 высокотехнологичных видов пластмасс. Все это позволило не только повысить комфорт, но и одновременно сделать автомобиль более надежным и долговечным за счет внедрения инновационных решений в области энергопотребления, теплоизоляции и защиты от шума и вибраций.

Химическому улучшению подверглись даже подушки и матрасы, используемые в спальном отсеке Vision Venture. Благодаря эластичной пене CosyPUR они обладают эффектом памяти. Как результат, полиуретановый материал можно настроить от ультрамягкого до вязкоупругого состояния по своему усмотрению. При этом, как утверждают создатели, постельное белье в салоне Vision Venture всегда остается свежим и прохладным. Причина тому – терморегулирующий эффект распыляемого геля Elastocoat C, который эффективно скрепляется со всеми материалами из полиуретана, а также может наноситься на различные поверхности матраса.