Администрация Нижнего Новгорода поборется за акции ТЭК-НН

По кассационным жалобам городской администрации и КУГИ арбитражный суд Волго-Вятского округа отменил судебные решения в пользу ООО РЭП-2, контролирующего акционера АО ТЭК-НН, на балансе которого две котельные, тепловые пункты и сети микрорайона «Верхние Печеры».

Напомним, власти пытаются оспорить законность двух дополнительных эмиссий акций АО ТЭК-НН общей стоимостью 235 млн руб., которые в 2016-2017 годах были выкуплены ООО РЭП-2, крупной мусоровывозящей компанией. Тем самым, по мнению администрации, в уставном капитале ТЭК-НН была размыта доля Нижнего Новгорода, и муниципалитет утратил контроль над важной с точки зрения развития теплоснабжения компанией. После судебной отмены решений вопрос о законности двух допэмиссий будет снова рассматриваться в арбитражном суде Нижегородской области.

Иван Сергеев