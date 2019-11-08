Завод «Аммоний» могут признать банкротом 26 ноября

Иск Внешэкономбанка о признании завода по производству минеральных удобрений «Аммоний» банкротом принят к производству Арбитражным судом Татарстана. Как указывается в картотеке дел суда, судебное заседание пройдет 26 ноября и начнется в 8:30.

Напомним, что «Аммоний» был запущен в 2016 году на базе Новоменделеевского химического завода. Главным акционером завода выступает Внешэкономбанк (22,8% акций). В прошлом году из-за резкого роста доллара предприятие не смогло обслуживать кредиты и влезло в долги, сумма которых на сегодняшний день оценивается в 100 млрд руб. В итоге предприятие было выставлено на продажу.

Минувшим летом Внешэкономбанк договорился о продаже прав требования по кредиту на строительство АО «Аммоний» новому инвестору, которым стала компания КАО «Азот» Романа Троценко. Сумма сделки оценивается в $900 млн. При этом инвестор войдет в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия.

"Ъ-Казань"