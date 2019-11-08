Мэр Екатеринбурга пообещал в 2020 году выложить на тротуарах 400 тыс. кв. метров плитки

В следующем году власти Екатеринбурга приведут в порядок 400 тыс. кв. м тротуаров. Для этого мэрия централизованно закупит плитку, которую потом будут выдавать подрядчикам, рассказал глава города Александр Высокинский, слова которого приводит «ФедералПресс».

Столь масштабные планы по ремонту вызовут определенные неудобства, поэтому градоначальник призвал жителей уральской столицы «потерпеть, чтобы потом ходить и радоваться». «Можно, конечно, гравием посыпать. Дешево, быстро. Только столичности Екатеринбургу это не прибавит. Можно делать постепенно, но у нас внуки бриться начнут, когда мы это все закончим», – считает глава города.

Так, в 2020 году ремонт запланирован на улице Малышева. При этом работы будут производиться комплексно. Так власти планируют исправить ошибки, допущенные на проспекте Ленина, где работы велись частями. Конкурс на закупку тротуарной плитки мэрия планирует объявить в январе будущего года. До тех пор, пока не будут выбраны подрядные организации, она будет храниться на складе. За счет этого власти рассчитывают сократить сроки строительства. Также в планах администрации заключать с подрядчиками контракты не на один год, а на три, сразу на несколько объектов.

В прошлом году в уральской столице обустроили 4 тыс. кв. м тротуара.