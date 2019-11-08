Доходы бюджета ЯНАО за десять месяцев выросли на 22%

Доходы консолидированного бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа за 10 месяцев составили 235 млрд руб. Это выше аналогичного периода 2018 года на 22% (42 млрд руб.), сообщила заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова.

По ее словам, в окружной бюджет поступило 216,4 млрд руб. (на 31% больше прошлого года). Из них 207 млрд руб. (96%) из налогов. По сравнению с прошлым периодом, налоговые доходы выросли на 23%. Наибольшую долю занимают: налог на прибыль организаций – 103,8 млрд руб. (48% от общего объема доходов) и налог на имущество организаций – 75,7 млрд руб. (35%).

По расходам на 1 ноября 2019 года консолидированный бюджет региона исполнен в сумме 162 млрд руб. (на 16% больше). «Наибольшие расходы в сферы здравоохранения, образования, социальной политики и ЖКХ. На финансирование государственных программ региона направлено 143 млрд руб. Финансовая помощь местным бюджетам предоставлена в полном объеме. Она составила 21,3 млрд руб.»,– отметила госпожа Свинцова.

В ямальском правительстве сообщили, что размер окружного госдолга снизился на 300 млн руб. — до 16,5 млрд руб. Уровень долговой нагрузки находится на безопасном уровне, так как составляет 8% от объема собственных доходов бюджета ЯНАО.

Евгений Минин